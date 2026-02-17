Reggio Calabria, enorme voragine ad Archi: ha già provocato un grave incidente, si aspetta il morto per sistemarla? | FOTO

Una voragine profonda e pericolosa si è aperta in via Corvo, nel quartiere Archi, nella periferia nord di Reggio Calabria, creando forte preoccupazione tra i residenti. Come si vede dalle foto a corredo dell’articolo, la buca presenta un’apertura ampia e una cavità interna che rende il tratto stradale estremamente insidioso per automobilisti, motociclisti e pedoni.

Secondo quanto riferito da alcuni residenti della zona, pochi giorni fa proprio in quel punto si è verificato un brutto incidente in cui sono rimasti coinvolti alcuni ragazzi. L’episodio ha riacceso l’allarme sulla sicurezza della strada, già segnata da evidenti cedimenti del manto asfaltato.

La voragine, priva di adeguata segnalazione e protezione, rappresenta un serio rischio soprattutto nelle ore serali, quando la scarsa visibilità potrebbe aggravare ulteriormente il pericolo. I cittadini chiedono un intervento immediato e risolutivo per mettere in sicurezza l’area, temendo che, senza lavori urgenti, la situazione possa degenerare ulteriormente. La speranza è che si intervenga prima che si verifichi una tragedia.