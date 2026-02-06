Reggio Calabria, emergenza strade a Cannavò: asfalto distrutto e rischio incidenti, residenti sul piede di guerra

“Volevo segnalare e fare un appello per una situazione che é diventata orma insostenibile o per meglio dire impercettibile, visto che mi riferisco alla strada che porta a Pavigliana zona Cannavó. Partendo dalla caserma dei carabinieri e arrivando al bivio che sale a Pavigliana non c’è un pezzo di strada buono, tutta dissestata con voragini. Davanti al bar Pirrello ormai si può camminare solo a una corsia, il ponte dopo la posta di Cannavó è pieno di buche e in pessime condizioni”. E’ questo il duro sfogo di un cittadino di Reggio Calabria che tramite la Redazione di StrettoWeb vuole segnalare un problema ormai insostenibile e molto pericoloso relativamente alla strada che porta a Pavigliana nella zona di Cannavò, zona collinare di Reggio Calabria.

“Fino ad arrivare all’incrocio che porta poi salendo a Pavigliana, proprio nell’incrocio c’è un cratere che è stato fatto dopo un lavoro e non é mai stato ripristinato correttamente. Adesso col maltempo si è sgretolato ulteriormente e si vede il ferro e il vuoto di sotto. Passando l’incrocio e salendo ormai solo una corsia è percorribile, almeno che uno non abbia una jeep rialzata. Fino ad arrivare nella curva e poi al rettilineo che porta a Pavigliana dove ci sono numerose buche, sabbia, erba e rami pericolanti di alberi altrettanto pericolanti”.

“Quando piove la strada si allaga a causa della cunetta piena di sabbia e le auto rischiano di investire frontalmente soprattutto quando scendono e salgono gli autobus. Mi appello, perché ho fatto numerose email con tanto di foto per segnalare la situazione, ma nessuna risposta. Mi appello affinché qualcuno di competenza, capisca la situazione e venga a risolvere”.