Reggio Calabria, eccellenze a confronto al Consiglio regionale: successo per l’“Update in Gastroenterologia Pediatrica”

Si è concluso presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria il corso di aggiornamento “Update in Gastroenterologia Pediatrica” organizzato dalla SIMPE Calabria in collaborazione con l’Ufficio della formazione dell’ASP di Reggio Calabria. L’evento che rientra nel programma di aggiornamento dei due enti ha visto una grande partecipazione di medici e infermieri.

I lavori sono stati aperti dal Presidente SIMPE Calabria dott. Antonino Putortì e dalla vice Presidente SIMPE dott.ssa Giuseppina Cozzucoli, entrambi pediatri di libera scelta, che hanno dato il benvenuto ai partecipanti e hanno illustrato le finalità della Società Scientifica e l’ambizioso programma proposto dal Direttivo per l’anno 2026.

Sono intervenuti per i saluti istituzionali il Presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri dott. Pasquale Veneziano che si è complimentato per l’organizzazione e per l’aggiornamento proposto, sottolineando l’importanza di questi aggiornamenti, il responsabile della formazione della ASP di Reggio Calabria dott. Giovanni Calogero ed il Segretario Fimp di Reggio Calabria dott. Lorenzo Stelitano.

Hanno relazionato al vasto uditorio il prof. Claudio Romano, presidente nazionale della Società di Gastroenterologia Pediatrica, che ha presentato le ultime evidenze scientifiche sulle principali patologie gastrointestinali, ponendo l’accento sul “ bambino disfunzionale“ condizione caratterizzata da una costellazione di sintomi fisici fastidiosi che compromettono le normali attività senza identificazione di una patologia.

A seguire il Dott. Carmelo Luigino, responsabile UOS di Gastroenterologia pediatrica presso il GOM di Reggio Calabria, che ha relazionato sulla varie tecniche di diagnostica endoscopica e interventistica in Gastroenterologia pediatrica presentando l’ampia casistica di interventi che vengono eseguito presso il GOM.

Molto apprezzato dall’uditorio il contributo scientifico proposto dal Prof. Alessio Pini Prato, direttore dell’UOC di Chirurgia Pediatrica di Alessandria, che ha relazionato sulla gestione multidisciplinare in gastroenterologia pediatrica e sul futuro della chirurgia mininvasiva dell’apparato digerente, anche con l’utilizzo della robotica.

Il dott. Luciano Di Leone, Direttore dell’UOC di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale di Cosenza, ha relazionato sull’importanza della diagnostica ecografica nelle affezioni gastrointestinali. Molto apprezzato l’interveto della dott.ssa Antonella Bellantoni, dirigente medico e Responsabile della Gastroenterologia del GOM di Reggio Calabria, che ha illustrato il programma nazionale di screening della celiachia, ponendo l’accento sulle prospettive future. Molto interessanti i casi clinici controversi presentati dalle dott.sse Alessandra Falcone, Graziella Maesano e Maria Rora Velletri. Velletri.