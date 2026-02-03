Reggio Calabria è tra le 10 città con la TARI più cara d’Italia

Nel 2025 Reggio Calabria è risultata tra le 10 città italiane con la Tari più cara, facendo registrare una media di 494 euro per nucleo, a fronte di una media nazionale di 350 euro, collocandosi così al decimo posto. Rispetto al 2024 l’aumento osservato è dell’1,56%. È quanto rileva uno studio del Servizio stato sociale, politiche fiscali e previdenziali, immigrazione, della Uil, diretto dal segretario confederale Santo Biondo.

Guardando solo alle città metropolitane, invece, Reggio Calabria si posiziona al terzo posto dopo Genova e Napoli. Analizzando i dati relativi solo alla Calabria e ai capoluoghi di provincia la seconda città più cara nella regione è Cosenza, con una media nel 2025 di 409 euro per nucleo, in calo però dell’1,92% sull’anno precedente. Segue Crotone con 385 euro, -1,19% rispetto al 2024; poi Vibo Valentia con 296 euro, +7,69%, e Catanzaro con 284 euro e un incremento del 5,84%.