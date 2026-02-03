Reggio Calabria è tra le 10 città con la TARI più cara d’Italia

Con una media di 494 euro per nucleo, la città si posiziona al decimo posto, ben oltre la media nazionale di 350 euro

Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Nel 2025 Reggio Calabria è risultata tra le 10 città italiane con la Tari più cara, facendo registrare una media di 494 euro per nucleo, a fronte di una media nazionale di 350 euro, collocandosi così al decimo posto. Rispetto al 2024 l’aumento osservato è dell’1,56%. È quanto rileva uno studio del Servizio stato sociale, politiche fiscali e previdenziali, immigrazione, della Uil, diretto dal segretario confederale Santo Biondo.

Guardando solo alle città metropolitane, invece, Reggio Calabria si posiziona al terzo posto dopo Genova e Napoli. Analizzando i dati relativi solo alla Calabria e ai capoluoghi di provincia la seconda città più cara nella regione è Cosenza, con una media nel 2025 di 409 euro per nucleo, in calo però dell’1,92% sull’anno precedente. Segue Crotone con 385 euro, -1,19% rispetto al 2024; poi Vibo Valentia con 296 euro, +7,69%, e Catanzaro con 284 euro e un incremento del 5,84%.

