Reggio Calabria, doppio incidente sull’A2: auto ribaltata

Nel pomeriggio di oggi si sono verificati due distinti incidenti sull’A2 a Reggio Calabria e precisamente in direzione sud. Entrambi i sinistri probabilmente sono stati causati dalla pioggia che ha colpito la città dello Stretto nel pomeriggio di oggi e l’asfalto reso viscido dalla pioggia appunto è stato teatro dei due sinistri registrati oggi pomeriggio in città.

Tamponamento in galleria prima dello svincolo Porto

Un primo incidente si è verificato all’interno della galleria poco prima dello svincolo Reggio Calabria Porto. Si è trattato di un tamponamento tra due veicoli. L’impatto ha provocato rallentamenti alla circolazione in direzione sud con disagi per gli automobilisti in transito.

Smart ribaltata poco più avanti

Poco più avanti, sempre in direzione sud e sempre prima dello svincolo Reggio Calabria Porto, si è verificato un secondo incidente. Una Smart si è ribaltata su un fianco, probabilmente dopo aver perso aderenza sul manto stradale reso scivoloso dalla pioggia. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e gestire la viabilità, al fine di mettere in sicurezza l’area e consentire il ripristino della normale circolazione.

Disagi alla viabilità

I due episodi, avvenuti a breve distanza nello stesso tratto autostradale, hanno causato rallentamenti e code verso sud, con ripercussioni sulla circolazione in ingresso alla città.