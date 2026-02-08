Reggio Calabria, distrutta la targa di Norma Cossetto. Forza Italia Giovani: “atto vile che offende la storia e la città”

“L’atto vandalico alla targa commemorativa dedicata a Norma Cossetto, giovane studentessa istriana martire delle foibe, offende la storia e la città di Reggio. Un gesto ignobile che tenta di cancellare una pagina tragica della nostra storia, per troppo tempo rimasta nell’oblio”. A dichiararlo in una nota il coordinamento di Forza Italia Giovani Reggio Calabria. “Già lo scorso anno, sempre in concomitanza con le celebrazioni del 10 febbraio, giornata del ricordo dedicata alla commemorazione dei martiri delle foibe, la targa dedicata alla memoria di Norma Cossetto era stata oggetto di attacchi vandalici: un evento ciclico che testimonia la volontà di profanarne il ricordo e la negazione di una verità storica”.

“Auspichiamo che le autorità competenti facciano piena luce sull’accaduto, perché al più presto vengano individuati i responsabili di quest’atto vile – conclude il coordinamento giovanile- e che l’Amministrazione Comunale provveda nell’immediato al ripristino della targa: non possiamo restare indifferenti di fronte a chi, con la violenza, tenta di cancellare la storia”.