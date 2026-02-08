Reggio Calabria, degrado al Parco Lineare Sud: spazzatura, scritte sui muri e abbandono | FOTO e VIDEO

Torniamo a occuparci della situazione del Parco Lineare Sud, una delle aree oggetto di più recente qualificazione da parte del Comune, nell’idea di diventare uno dei fiori all’occhiello della città. Come segnalato alla nostra redazione, e come visibile dalle immagini nella gallery a corredo dell’articolo, è presente una situazione di degrado che non sfugge agli occhi dei cittadini, ma viene sempre ignorato dall’amministrazione.
Strutture abbandonate, erbacce, muri vandalizzati da scritte con la bomboletta spray, l’immancabile spazzatura. Le immagini parlano da sole.
La situazione di degrado al Parco Lineare Sud