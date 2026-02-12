Reggio Calabria: “cunette pericolose agli svincoli”, ANAS annuncia interventi dopo segnalazione

“Lo Sportello del Consumatore di Reggio Calabria ha ricevuto da ANAS una risposta ufficiale riguardo alla pericolosità delle cunette presenti presso gli svincoli vicino alla galleria “Spirito Santo” e agli Ospedali Riuniti. In precedenza, lo Sportello aveva segnalato il rischio per la sicurezza stradale dovuto al significativo dislivello delle cunette, già causa di diversi incidenti”. Lo afferma in una nota lo Sportello del Consumatore di Reggio Calabria.

“ANAS ha precisato che le cunette sono conformi al progetto originario, ma ha comunicato di aver proposto un intervento di adeguamento nell’ambito della Legge di Bilancio 2025, che prevede la realizzazione di una “cunetta alla francese” e la protezione degli imbocchi della galleria con profili redirettivi. I lavori partiranno dopo lo stanziamento dei fondi”.

“Lo Sportello accoglie positivamente l’impegno, ma sottolinea la necessità di tempi rapidi vista l’intensa circolazione dell’area, e continuerà a monitorare la situazione per garantire la sicurezza degli utenti.”