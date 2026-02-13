Reggio Calabria, corso di lingua Greca di Calabria al Liceo Classico “T. Campanella”: info e come iscriversi

Nell’ambito delle attività volte a valorizzare la storia e l’identità del nostro territorio, il liceo classico “T. Campanella” propone un corso, organizzato in un primo modulo formativo volto ad introdurre le basi della lingua greca di Calabria, aperto alla città, con priorità di iscrizione per gli studenti ed i docenti del liceo “T. Campanella – M. Preti Frangipane”. La proposta, completamente gratuita, nasce dai rapporti di collaborazione del Liceo con il circolo culturale “Apodiafazzi” nell’ambito delle attività volte ad approfondire la storia del nostro territorio mediante incontri con Università, Associazioni ed Enti partner sulla storia della Calabria, in particolare sulla Calabria Greca, sulla minoranza greca di Calabria e mediante la Formazione Scuola Lavoro con B.R.I.A. (Byzantine Route International Association) organizzazione internazionale che valorizza il patrimonio bizantino nel Mediterraneo.
Per adesioni al corso che si svolgerà una volta a settimana per due ore nel pomeriggio presso la sede del Liceo Classico o per maggiori informazioni, scrivere a rcis04300v@istruzione.it.