Reggio Calabria celebra il Carnevale 2026: eventi, sfilate e spettacoli | PROGRAMMA

Anche per il Carnevale 2026 l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria ha messo in campo una programmazione di eventi mirata a valorizzare il patrimonio culturale cittadino e a rafforzare la partecipazione della comunità con il coinvolgimento delle associazioni attive nella promozione del territorio.

Le iniziative in programma per il periodo compreso tra il 13 e il 17 febbraio sono finanziate con risorse pari a 30mila euro a valere sui fondi Poc e realizzate anche attraverso una manifestazione di interesse rivolta agli operatori economici con cui sono state raccolte proposte progettuali per eventi da integrare con la programmazione comunale.

Il programma, inizialmente previsto a partire da oggi (12 febbraio), è stato rimodulato alla luce dell’allerta meteo diramata per l’intera giornata.

Venerdì pomeriggio ci sarà una sfilata in maschera sul Corso Garibaldi (da piazza De Nava a piazza Duomo) con gli artisti di strada “Giocolereggio” (trampolieri e giocolieri).

Sabato pomeriggio sarà la volta della Gran Sfilata musicale in maschera con i personaggi di Walt Disney. Sia per venerdì che per sabato è inoltre in programma un evento di animazione e danze caraibiche a piazza De Nava con “Passione Latina”.

Domenica mattina a piazza Duomo attività per bambini e laboratori a cura di “Gigi The Magic & Co.”. Nel pomeriggio invece a piazza De Nava festa in maschera per grandi e piccini con “Sandro portami a Rio”. Evento di chiusura martedì pomeriggio con un’altra sfilata in maschera animata dagli artisti di strada “Giocolereggio”.