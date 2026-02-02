Reggio Calabria, Casa Riformista incontra Versace: “imprimere un’accelerazione all’azione amministrativa”

Casa Riformista – Italia Viva, nelle persone dei consiglieri metropolitani Filippo Quartuccio e Giovanni Latella accompagnati dal commissario metropolitano Giuseppe Francesco Sera, ha incontrato in data odierna il Sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace per un confronto politico e istituzionale sul presente e sul futuro dell’azione amministrativa della Città Metropolitana. “L’incontro, improntato a un clima di dialogo franco e collaborativo, ha consentito di fare il punto sul percorso amministrativo avviato, analizzandone risultati, criticità e obiettivi ancora da raggiungere in vista della conclusione del mandato. In occasione della discussione, si è registrata una rinnovata disponibilità da parte del Sindaco F.F. Un momento di confronto utile per ribadire la necessità di scelte chiare, responsabili e orientate allo sviluppo del territorio”, c’è scritto in una nota.

“Accelerare l’azione amministriva”

“Casa Riformista – Italia Viva ha riaffermato con forza il proprio ruolo politico all’interno delle istituzioni, rivendicando un impegno costante fondato su serietà amministrativa, riformismo e rispetto delle autonomie locali. L’azione politica del movimento è e resta finalizzata alla tutela dell’interesse pubblico, alla crescita delle comunità e alla costruzione di risposte concrete ai bisogni dei cittadini. Nel corso dell’incontro è stata sottolineata l’importanza di imprimere un’accelerazione all’azione amministrativa, evitando immobilismi e logiche di mera gestione, e puntando invece su una visione moderna, efficiente e inclusiva della Città Metropolitana. Casa Riformista – Italia Viva continuerà a esercitare un ruolo attivo e propositivo, sostenendo con determinazione ogni iniziativa utile a garantire stabilità, trasparenza e sviluppo, nella convinzione che la buona politica passi dal coraggio delle scelte e dalla capacità di governare con responsabilità fino all’ultimo giorno di mandato”, conclude la nota.