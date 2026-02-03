Reggio Calabria, Calabria D’Autore riparte con lo show cooking sui dolci del Carnevale

Riparte dalla Stazione FS di RC S. Caterina la rassegna Calabria D’autore, dopo la pausa di domenica scorsa con la Cerimonia di premiazione del Premio di Poesia al Circolo Tennis Rocco Polimeni, che ha registrato un grande successo organizzativo. Domenica 8 febbraio 2026, alle ore 18:00, ad una settimana del Carnevale, i Maestri Pasticceri della Piana Carmelo Caratozzolo e Andrea Serra svolgeranno uno Show Cooking sui dolci tipici del Carnevale della tradizione della Piana. Anche il Maestro Paolo Caridi sarà presente per dare il suo contributo dell’arte della pasticceria nella Festa di Carnevale.

Lo Show Cooking che sarà presentato da Marco Mauro. I Maestri Caratozzolo, Serra e Caridi faranno conoscere gli ingredienti, molte le materie prime del nostro territorio. Già annunciati i dolci per lo show Cooking e le relative degustazioni: dalle Nacatole alle castagnole farcite con ricotta e crema pasticcera, alla pignolota della nonna al miele.

Non mancheranno altre sorprese. Come da mission dell’associazione, quella di domenica 8 febbraio, è una giornata legata alla solidarietà ed alla beneficenza. Appuntamento a domenica 8 febbraio ore 18,00 Stazione FS RC S Caterina.