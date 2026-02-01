Reggio Calabria, cade un cornicione a Piazza Duomo: l’allarme dato da un 13enne evita il peggio

Momenti di apprensione ieri sera intorno alle 22 a Piazza Duomo a Reggio Calabria, dove si è verificata la caduta di un pezzo di cornicione da un balcone. A dare l’allarme è stato un ragazzo di 13 anni, permettendo un rapido intervento dei soccorsi e la messa in sicurezza dell’area. Il giovanissimo ha immediatamente chiamato i soccorsi e segnalato la caduta del pezzo di cornicione di un balcone scongiurando così il peggio. Lo stesso infatti, tramite una segnalazione inviata a StrettoWeb, ci tiene a ringraziare “il lavoro fatto (quasi istantaneamente) dai vigili del fuoco e dalle forze dell’ordine che hanno immediatamente messo in sicurezza la zona accertandosi che nessuno si fosse fatto male” afferma il giovanissimo.

Grazie infatti alla tempestiva segnalazione e all’intervento immediato dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale, la zona è stata rapidamente transennata e resa sicura, evitando conseguenze per passanti e residenti.