Reggio Calabria, blitz della Polizia Locale al “Girasole”: sgomberata la struttura comunale, due denunce

La Polizia Locale di Reggio Calabria ha svolto nella giornata odierna un’attività di polizia giudiziaria finalizzata allo sgombero della struttura comunale denominata “il Girasole”. Proprio nei giorni scorsi la Giunta comunale ha deliberato l’atto di indirizzo per la prosecuzione delle attività di valorizzazione e alienazione dell’immobile in questione.

All’interno della struttura sono stati rinvenuti numerosi giacigli di fortuna in un contesto di grave degrado e pessime condizioni igienico-sanitarie. Nel corso dell’attività della Polizia locale nell’immobile sono state individuate due persone che, all’esito degli accertamenti e delle formalità di rito, sono state denunciate per invasione arbitraria di immobile pubblico, una delle quali deferita all’Autorità giudiziaria anche per permanenza illegale nel territorio italiano.

Il servizio, svolto a tutela del decoro urbano e della proprietà pubblica, rientra negli obiettivi strategici della Polizia locale di promozione della sicurezza urbana. All’esito dell’operazione il sindaco facente funzioni, Domenico Battaglia, ha dichiarato: “L’Amministrazione comunale prosegue con determinazione nel proprio percorso di legalità, per evitare che nel territorio cittadino possano crearsi zone franche che sfuggono al controllo e al rispetto delle regole. La tutela del patrimonio pubblico, del decoro urbano e della sicurezza dei cittadini rappresenta una priorità assoluta della nostra azione amministrativa. L’intervento odierno si inserisce in una più ampia strategia di riqualificazione e valorizzazione degli immobili comunali – ha concluso Battaglia – finalizzata anche all’alienazione del bene, affinché possa essere restituito alla collettività in condizioni di piena legalità e sicurezza“.