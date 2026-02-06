Reggio Calabria, “Aspetti storico-artistici dell’eclettismo residenziale”: nuovo appuntamento alle Muse

L’Associazione culturale “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere” di Reggio Calabria, presieduta da Giuseppe Livoti, continua i suoi appuntamenti e lo fa a pieno ritmo animando la domenica pomeriggio della città di Reggio Calabria con conversazioni collegate all’attualità, alle tematiche sociali ed anche e soprattutto al territorio. Il presidente Giuseppe Livoti evidenzia come sia “utile e fondamentale parlare dei beni culturali e della loro valorizzazione, nell’ottica di creare e proporre al mondo istituzionale locale e regionali, delle nuove linee di sviluppo della fruizione di un patrimonio che anche nel novecento ha regalato alla nostra area metropolitana dei veri e propri gioielli architettonici, che potrebbero diventare nuovi attrattori insieme ai grandi richiami archeologici della Magna Grecia”.

L’ultimo appuntamento domenica 8 febbraio alle ore 18, presso la sala D’Arte di Via San Giuseppe 19, sarà nell’ambito degli eventi Dentro i Beni Culturali…la parola agli esperti dedicata agli “Aspetti storico-artistici dell’eclettismo residenziale nell’area metropolitana dello Stretto: la Via Garibaldi a Villa San Giovanni”. La Via Garibaldi è chiamata dal popolo ancora “a calata du nglisi” cioè la discesa dell’Inglese, per la presenza dell’industriale inglese Thomas Hallam che vi fece costruire una filanda e un palazzo elegante. Lungo la Via Garibaldi, oltre alle imponenti filande, Marra e Florio, furono realizzati successivamente palazzi signorili in stile Liberty, tra cui il palazzo Aricò, i palazzi Versace, Marra e lungo l’adiacente Via Nazionale, il Palazzo San Giovanni o Municipio e l’elegante palazzo Caminiti, i palazzi Arena, Coppola, Giovine, Corigliano, ecc…

I prospetti dei palazzi sono decorati da elementi floreali, da forme vegetali, con finti bugnati, lesene, cornici, marciapiano, cagnoli che reggono esili balconcini in ferro battuto, tutto ad imitazione degli elementi in pietra che strutturano gli edifici crollati. Il liberty cercò ispirazione nella natura e nelle forme vegetali, i caratteri distintivi divennero l’accentuato linearismo e l’eleganza decorativa, fattori che caratterizzano le architetture post ricostruzione dopo il terribile terremoto del 1908.

Converseranno con il pubblico l’arch. Cinzia Basile -storico e l’arch. Roberta Filocamo -funzionario architetto Soprintendenza ABAP Città Metropolitana di Reggio Calabria e Provincia di Vibo Valentia. L’evento è aperto a tutti coloro i quali credono nel grande potenziale artistico dell’area metropolitana per immaginare insieme riflessioni aperte e condivise per scoprire come il nostro territorio può essere fonte di attrazione turistica oltre che culturale. L’architetto Cinzia Basile, socia Ass. Le Muse ha conseguito la laurea magistrale in architettura con la tesi dal titolo: “Il sistema difensivo nell’area dello Stretto: il caso di Forte Beleno”.

Inoltre ha acquisito il master Restauro Architettonico presso la Facoltà di Architettura di Reggio Calabria ed ha ottenuto la menzione speciale nel 2001 Concorso Nazionale per premi a Tesi di Laurea, con il patrocinio del Consiglio Scientifico dell’Istituto Italiano dei Castelli, della rivista scientifica “Castellum” e di “Cronache Castellane”. Tra i diversi lavori pubblici di cui si è occupata sul territorio provinciale, il restauro conservativo di Fontana Vecchia di Villa San Giovanni nel 2016-17, di cui è stata progettista e D.L. Dal 2023 ricopre la carica di vice presidente del Comitato salviamo Torre Cavallo ed è componente del Comitato Scientifico Museo Filanda Cogliandro di Cannitello, Villa San Giovanni.