Reggio Calabria, arresti a tappeto tra ubriachi che provocano incidenti stradali e occupanti abusivi di case | DETTAGLI

La Polizia Locale di Reggio Calabria, nelle ultime 72 ore, a seguito di mirati e specifici servizi, ha deferito all’autorità giudiziaria 4 persone, di cui una in stato di arresto. In particolare, le aliquote di polizia stradale hanno accertato che due soggetti coinvolti in altrettanti sinistri stradali guidavano in stato di ebbrezza alcolica con tassi alcolemici di almeno superiore di almeno il doppio ai limiti di legge. Un altro automobilista, fermato ad un posto di controllo ed invitato a sottoporsi al precursore salivare per la ricerca di sostanze stupefacenti, ha rifiutato l’accertamento ed è stato parimenti denunciato.

Per tutti e tre i soggetti è scattato il ritiro della patente di guida; per il conducente che ha rifiutato il drug-test anche il sequestro del veicolo.

In un’altra attività svolta nell’ambito del programma nazionale transnazionale focus ‘ndrangheta, e finalizzata alla tutela del patrimonio pubblico ed alla lotta ai reati predatori, in località Arghillà Nord, una donna con numerosi precedenti di polizia è stata tratta in arresto per furto aggravato di energia elettrica; la stessa occupava altresì abusivamente l’immobile di proprietà ATpolizia localeERP.

Gli accertamenti svolti con l’ausilio di personale Enel, hanno evidenziato come la stessa alimentasse la propria abitazione con energia elettrica sottratta abusivamente mediante un allaccio fraudolento diretto sulla colonna di proprietà di Enel Distribuzione. I servizi di tal ghisa continueranno anche nei giorni a seguire. Trattandosi di procedimenti ancora in fase di indagini preliminari, gli indagati sono da ritenersi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.