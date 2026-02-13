Reggio Calabria, armato di coltello semina il panico: 55enne arrestato, tre poliziotti feriti

La Polizia di Stato di Reggio Calabria ha arrestato un uomo di 55 anni, gravato da diversi precedenti penali e di polizia, in flagranza dei reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. A seguito di una segnalazione effettuata da una cittadina tramite il Numero d’emergenza Unico Europeo 112, i poliziotti delle Volanti dei Commissariati di P.S. di Polistena e di Cittanova hanno raggiunto il luogo dov’era stata indicata la presenza di un uomo in forte stato di agitazione, armato di coltello.

Nel tentativo di contenere e disarmare il 55enne, già noto agli operatori, tre poliziotti sono rimasti feriti a causa della resistenza opposta e, ad esito di cure mediche, hanno riportato prognosi di 20 e 10 giorni. Al termine delle attività, l’uomo è stato collocato agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida.