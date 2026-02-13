Reggio Calabria, area pedonale temporanea al Parco Lineare Sud per le società sportive

La Giunta comunale di Reggio Calabria ha deliberato di istituire, in via temporanea, un’area pedonale presso il Parco Lineare Sud per consentire alle società di atletica operanti sul territorio di svolgere le proprie attività. Il provvedimento, che riguarda il tratto compreso tra lo sbocco del sottopasso lato nord e il torrente Calopinace, stabilisce l’istituzione dell’area pedonale fino al prossimo 30 giugno con validità dal lunedì al sabato, dalle ore 15:00 alle ore 21:00.

La delibera di Giunta comunale è stata adottata all’esito delle interlocuzioni intercorse tra l’Amministrazione Comunale e le società di atletica reggine e di un incontro tenutosi in Prefettura. È stato valutato che nel recente passato l’istituzione di aree interdette alla circolazione veicolare è stata apprezzata dalla cittadinanza poiché ha permesso di valorizzare la destinazione socio-culturale degli spazi pubblici e ha favorito le occasioni di aggregazione sociale.

Inoltre, attesa la particolare conformazione e lo stato attuale dell’area in questione, priva di sbocchi viari, l’interdizione non determina alcun impatto negativo sulla circolazione stradale. La Giunta ha dunque demandato al dirigente del Settore Polizia Municipale e Viabilità l’adozione dei provvedimenti gestionali di competenza per l’attuazione e la disciplina dell’area pedonale presso il Parco Lineare Sud.