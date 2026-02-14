Reggio Calabria, annullato lo spettacolo di Maurizio Battista: info e modalità di rimborso

“L’Officina dell’Arte informa che lo spettacolo di Maurizio Battista, previsto per il 10 aprile 2026 al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, è stato annullato per motivi non dipendenti dalla nostra volontà. La decisione è stata presa di comune accordo con l’artista, al quale Officina dell’Arte ha sempre riconosciuto serietà e professionalità. L’annullamento è dovuto a sopraggiunte e documentate motivazioni del tutto estranee alla nostra organizzazione e alla programmazione della Stagione Artistica. Ci scusiamo sinceramente con il pubblico per il disagio arrecato“. È quanto comunica L’Officina dell’Arte attraverso un comunicato stampa.

Modalità di rimborso

“I rimborsi saranno attivi da sabato 14 febbraio 2026 alle ore 10:00 fino a sabato 14 marzo 2026 alle ore 23:59. Biglietti acquistati online o tramite app (TicketOne) Sarà necessario seguire la procedura indicata al link ufficiale: https://www.rimborsi.ticketone.it/ Il rimborso avverrà automaticamente sul metodo di pagamento utilizzato in fase di acquisto.

Per i biglietti acquistati presso l’ufficio Officina dell’Arte friends in Via Fata Morgana, 36 Reggio Calabria, il rimborso sarà effettuato esclusivamente previa esibizione del biglietto originale acquistato.

Le date indicate per i rimborsi sono improrogabili. L’esibizione del tagliando originale è condizione indispensabile per ottenere il rimborso. Tutte le informazioni le troverete sui quotidiani online e sulle nostre pagine social e sul sito ufficiale www.officinadellarte.eu La sede dell’Officina dell’arte sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00“, conclude l’associazione.