Reggio Calabria, anche i bus ATAM indossano i “Calzini Spaiati”

“Anche i nostri bus indossano Calzini Spaiati per festeggiare La Giornata dei Calzini Spaiati. Diversi come due calzini spaiati, ma insieme nella stessa direzione. Oggi celebriamo la bellezza delle differenze, l’unicità di ognuno e il valore dell’inclusione. Perché sul bus, come nella vita, è proprio ciò che ci rende diversi a farci andare lontano. Nata 13 anni fa dall’idea di una insegnante di Udine, Sabrina Flapp, che voleva sensibilizzare i suoi alunni sul tema delle diversità, dell’autismo e trasmettere un messaggio di solidarietà e inclusione. L’inclusione è un viaggio che vale sempre la pena fare”. E’ questo il post pubblicato su facebook da ATAM Reggio Calabria.