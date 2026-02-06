Reggio Calabria, alla Mediterranea al via le iscrizioni per i Percorsi Abilitanti Docenti

L’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria comunica l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2025/2026. Gli interessati potranno presentare istanza di partecipazione esclusivamente in modalità telematica. La finestra per l’invio delle domande seguirà il seguente calendario: apertura: 2 febbraio 2026, ore 08:00. Chiusura: 12 febbraio 2026, ore 12:00.
Percorsi di formazione iniziale dei docenti per l’a.a. 2025/2026:
Classe
Denominazione
posti
A008
Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e scenotecnica
10
A037
Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
10
A040
Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche
80
A046
Scienze giuridico-economiche
10
A051
Scienze, tecnologie e tecniche agrarie
21
A060
Tecnologia nella scuola secondaria di I grado
53
B011
Laboratorio di Scienze e Tecnologie agrarie
17
B020
Laboratorio Servizio enogastronomia, settore cucina
10
B026
Laboratorio di Tecnologie del legno
10
A001
Disegno e Storia dell’arte nell’istruzione secondaria I e II grado
52
A034
Scienze e Tecnologie Chimiche
16
Per tutti i dettagli consultare il bando ufficiale pubblicato sul portale dell’Ateneo:
https://www.unirc.it/corsi/formazione-insegnanti/percorsi-abilitanti-docenti-2025-2026