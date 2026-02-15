Reggio Calabria: “alberi bloccati per un parcheggio”, a Pellaro scoppia il caso

“Questo assurdo ha del comico. La giunta comunale PD decise di dare più ossigeno a Pellaro col posizionamento di alberi su una via principale e nelle traverse. I lavori iniziano. Ma, udite, udite, una parte del PD locale decide che questo non sa da fare. I marmi messi a contorno degli alberi disturbano il posteggio delle auto. Megafono e corteo ad inneggiare al malfatto. Ai cittadini non residenti al centro disturba per loro perdere 100 grammi di pancia nel fare qualche metro a piedi posteggiando magari presso la stazione ferroviaria”. E’ questa la segnalazione di un lettore di StrettoWeb, Salvatore D’aleo.

“E così resta un altra incompiuta in questo centro dove gli alberi sono nemici ,dato che il mestiere di molti concittadini e’ stato ad oggi quello, pro domo sua, di abili tagliatori. Cosi e’ se vi pare. Lasciamo allora questo rione con i suoi “sepolcri imbiancati” ,dove, la sera due gatti e quattro anime in pena cercano di produrre il fiato di un movimento atto pero” a non spostare neanche sei papabili foglie”.