Reggio Calabria, al via il primo corso regionale SP3 per il personale mobile Trenitalia

Si è svolto nei giorni scorsi, presso la sala riunioni della nuova sede territoriale della FIT CISL di Reggio Calabria, in via Barlaam n. 7, il primo corso regionale dedicato alla normativa Equipaggi del personale mobile Trenitalia SP3 (gestione dell’orario di lavoro, riposi fuori residenza (RFR) e turni del personale di condotta e di bordo). L’iniziativa, fortemente voluta dalla FIT CISL Calabria, ha registrato la partecipazione attiva di giovani macchinisti e capitreno della divisione Intercity di Trenitalia Calabria, presenti sia in aula sia in collegamento da remoto. Un momento di confronto e approfondimento accolto con entusiasmo e grande interesse, durante il quale i partecipanti hanno riconosciuto il valore di un percorso formativo strutturato e mirato.

La Segreteria Regionale della FIT CISL Calabria in piena sinergia con la Segreteria Nazionale è impegnata da tempo in un lavoro costante, investendo risorse umane, organizzative ed economiche per perseguire un obiettivo chiaro: garantire ai propri iscritti un livello sempre più elevato di formazione professionale e di tutela della sicurezza sul lavoro. Un progetto che oggi inizia a prendere forma concreta attraverso percorsi costruiti per rispondere alle reali esigenze del personale.

In un momento storico particolarmente complesso per il settore dei trasporti, caratterizzato da continue sollecitazioni e criticità che coinvolgono quotidianamente lavoratrici e lavoratori, la formazione e la cultura professionale rappresentano strumenti fondamentali per la difesa del lavoro, della dignità e dell’incolumità personale.

“Il corso SP3 segna solo l’inizio di un programma formativo più ampio. Alla luce del forte riscontro ottenuto, la FIT CISL Calabria ha già programmato il prossimo incontro per il 25 febbraio 2026, con l’obiettivo di consolidare e ampliare ulteriormente l’offerta formativa, mantenendo alto il livello di aggiornamento e competenza del personale.

La struttura calabrese conferma così il proprio impegno concreto al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, puntando su qualità, preparazione e partecipazione come pilastri fondamentali per affrontare le sfide del presente e del futuro.