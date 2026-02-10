Reggio Calabria, al via i corsi di formazione per allenatore di calcio e istruttore sala pesi e personal trainer: come iscriversi

Ripartono i corsi di formazione ASC Calabria sempre attenta alla formazione e professionalizzazione dei tecnici che operano nel mondo dello sport, con l’obiettivo di qualificare e specializzare tutte le figure facenti parte le Associazioni Sportive e del Terzo Settore. È di imminente scadenza, infatti, il termine per iscriversi al Corso di Formazione “Allenatore di Calcio” pensato per chi vuole formarsi e guidare i giovani talenti di calcio con competenza e passione, con inizio il prossimo 28 febbraio, ma le cui iscrizioni sono aperte sino al 23 febbraio.

Ma ASC pensa in grande è dà la possibilità di allargare le proprie competenze associando al corso di allenatore anche il corso BLSD, con rilascio di attestato di partecipazione, obbligatorio per tutti coloro che operano all’interno di un’associazione sportiva. BLSD (basic life support – early defibrillation) è un corso teorico e pratico che racchiude le tecniche e gli interventi necessari per affrontare efficacemente una situazione di emergenza (es. arresto cardiaco, reazione allergica, infortunio), il cui obiettivo è divulgare la cultura del soccorso con l’insegnamento efficaci manovre oltre che l’utilizzo del defibrillatore; cognizioni che possono fare la differenza tra una morte certa è una speranza di vita.

Analogamente, è possibile iscriversi al Corso Istruttore Sala Pesi e Personal Trainer, che inizierà il weekend del 28 e 29 marzo (iscrizioni entro il 21 marzo 2026) per formare professionisti preparati e consapevoli.

Un full immersion di 48 ore in 4 weekend con la possibilità di seguire il corso anche in smart. In questo caso, l’attenzione ricade su coloro che si occupano dell’allenamento personalizzato del singolo utente, fornendo o approfondendo le proprie conoscenze nell’ambito del fitness e, soprattutto, la capacità di adattarle alle caratteristiche fisiche e mentali specifiche di ognuno e rivolto ad appassionati, istruttori, laureati o laureandi in Scienze Motorie e Tecnici che vogliono formarsi ed entrare a far parte del mondo del fitness. Anche in questo caso ASC Calabria propone la formula del corso di formazione con o senza contestuale corso BLSD. Entrambi i Corsi sono a numero CHIUSO.

Saranno tenuti da esperti Formatori regionali e/o nazionali e si svolgeranno in presenza presso la sede del Comitato di supporto ASC Reggio Calabria e/o in smart (Corso Istruttore Sala Pesi e Personal Trainer). I corsi saranno strutturati in diversi moduli in modo da apprendere le basilari competenze teorico-pratiche ed al cui esito, previo superamento di un esame, sarà rilasciato il Diploma nazionale riconosciuto dal CONI.

“Questa è una importante occasione per chi volesse iniziare l’attività di istruttore di calcio o nelle palestre” afferma il Presidente ASC Calabria, Antonio Eraclini. “ASC prosegue la sua attività con l’intento di formare figure specializzate in ciascun settore dello sport ed è per questo che offre diverse opportunità formative in linea con i profondi cambiamenti che ormai da tempo hanno interessato il mondo dell’Associazionismo. C’è sempre più bisogno di avere dei tecnici preparati non solo dal punto di vista tecnico, ma che sappiano agire ed adattare le proprie conoscenze alle necessità di ciascun individuo.”

Tutte le informazioni sulla pagina Facebook ed Instagram “ASC Reggio Calabria”, scrivendo a segreteriaasccalabria@gmail.com o contattare il numero 328 1722070 (corso di formazione allenatore calcio) oppure contattare i numeri 351 2290801 – 393 3518580 (corsi di fitness). Entra nel mondo ASC e trasforma la tua passione in una professione!