Reggio Calabria, al Museo arrivano due appuntamenti speciali | INFO

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e CoopCulture propongono due eventi speciali che, nel mese di febbraio, accompagnano il pubblico in un viaggio tra mito, emozioni e creatività, in occasione di San Valentino e del Carnevale. Sabato 14 febbraio alle ore 16.00 è in programma “Innamor(à)ti di MarRC”, una visita esperienziale dedicata al tema dell’amore nelle sue molteplici declinazioni. Il sentimento più antico del mondo diventa il filo conduttore di un itinerario che attraversa miti e leggende dell’età arcaica e classica, a partire dalle figure di Afrodite ed Eros, per raccontare passioni, legami e relazioni che affondano le radici nella storia antica. Pensata per il giorno degli innamorati, la visita coinvolge attivamente i partecipanti, invitati non solo ad ascoltare ma anche a condividere storie d’amore appartenenti alle memorie del proprio territorio, in un dialogo continuo tra patrimonio archeologico, narrazione e vissuto personale.

Martedì 17 febbraio alle ore 15.00 il Museo si rivolge invece ai più piccoli con “Tra volto e mito”, una visita esperienziale con laboratorio dedicata al Carnevale e al tema della maschera. I bambini saranno guidati alla scoperta della “persona”, la maschera antica, e dei volti simbolici capaci di allontanare il male, come la Gorgone e Medusa. Un percorso tra le sale del museo alla ricerca di maschere dionisiache, divinità ed eroi consentirà di esplorare l’animo umano e quello divino, tra splendori e fragilità. Al termine della visita, fortemente partecipata e basata sull’espressione di idee ed emozioni, il gruppo sarà condotto in laboratorio per un’attività creativa su supporti speciali a forma di volto e maschera, da personalizzare liberamente con fantasia e immaginazione.