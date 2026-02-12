Reggio Calabria, adesso è ufficiale: scuole chiuse anche domani per il secondo giorno consecutivo

Con l’Ordinanza sindacale n. 28 del 12 febbraio 2026 il Comune di Reggio Calabria ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia (nidi) per l’intera giornata di venerdì 13 febbraio 2026. Il provvedimento è stato adottato a seguito della nota della Regione Calabria – ARPACAL, Settore Protezione Civile, con cui è stato diramato un messaggio di allertamento unificato di livello arancione per criticità idrogeologica, idraulica e temporali, valido dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del 13 febbraio.

Nel comunicato regionale viene delineato uno scenario caratterizzato da venti occidentali da burrasca a burrasca forte con raffiche di tempesta, possibili mareggiate lungo le coste esposte e precipitazioni da sparse a diffuse, in particolare sul versante tirrenico, accompagnate da rovesci di forte intensità, raffiche di vento e attività elettrica. Condizioni che, come evidenziato nell’ordinanza, interessano l’intero territorio comunale e possono arrecare grave pericolo all’incolumità pubblica.

Il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia ha quindi ritenuto necessario adottare un’ordinanza contingibile e urgente, ai sensi degli articoli 50 e 54 del Testo Unico degli Enti Locali, per prevenire e contenere i rischi per studenti, personale scolastico e cittadini.

L’atto dispone inoltre che, prima della ripresa delle attività didattiche, i tecnici competenti effettuino verifiche sugli edifici scolastici per accertare l’eventuale presenza di danni e valutare, se necessario, una possibile proroga della chiusura. L’ordinanza prevede la pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune, la notifica ai dirigenti scolastici e ai settori comunali competenti, oltre alla trasmissione alla Prefettura, all’Ufficio Scolastico Regionale e alle forze dell’ordine presenti sul territorio.

Contro il provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

CLICCA QUI per leggere l'ordinanza completa.

