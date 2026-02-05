Reggio Calabria, accoglienza e integrazione: svolta a Oppido Mamertina, firmata l’intesa per il nuovo Centro CAS

Firmata la convenzione tra Prefettura di Reggio Calabria, Diocesi di Oppido Mamertina–Palmi e Oppido Mamertina. L’accordo attua il protocollo tra Ministero dell’Interno e Conferenza Episcopale Italiana per rafforzare accoglienza e inclusione dei richiedenti protezione internazionale

Centro di accoglienza straordinaria (CAS)
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

È stata stipulata oggi una importante convenzione tra la Prefettura di Reggio Calabria, la Diocesi di Oppido MamertinaPalmi ed il Comune di Oppido Mamertina per l’accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. La Convenzione attua a livello locale l’Accordo quadro tra il Ministero dell’interno e la Conferenza Episcopale Italiana (CEI), sottoscritto l’11 giugno 2025, finalizzato a rafforzare la cooperazione istituzionale in materia di accoglienza ed inclusione dei migranti.

Conformemente all’art. 2 del già menzionato Accordo quadro, la convenzione odierna prevede che la Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi (RC) metta a disposizione l’immobile sito in quel Comune, alla via Giuseppe Mazzini n. 27 (locali ex scuola), da destinare all’accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale.

L’apertura del Centro di accoglienza straordinaria (CAS) sarà preceduto da una procedura ad evidenza pubblica, a cura della Prefettura, per l’individuazione dell’Operatore economico che, in regime di locazione con La Diocesi di Oppido Mamertina -Palmi, provvederà  all’allestimento e alla gestione del centro.

