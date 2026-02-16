Reggio Calabria, a Bocale via ai lavori contro l’erosione: due pennelli per difendere il litorale

“Un altro intervento per il litorale del Comune di Reggio Calabria; questa volta sarà il rione ‘Scalo’ di Bocale a beneficiare di un provvedimento per arginare l’erosione costiera” – sono le parole del Sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace che, durante il sopralluogo di consegna dei lavori, ha aggiunto: “Un intervento già programmato, e frutto di una progettualità di anni addietro, che permetterà alla Città Metropolitana in sinergia con la Regione Calabria, di attutire i disagi e le criticità legate alla difesa della costa”.

Il Sindaco facente funzioni Versace ha sottolineato che si tratta di risorse importanti con oltre 350.000 euro complessivi, di cui 220.000 di lavori, per la conclusione dei lavori prevista in 90 giorni, per il posizionamento di due cosiddetti ‘pennelli’, (scogliere frangiflutti posizionate verticalmente rispetto alla spiaggia) per proteggere l’intera area dall’erosione costiera e dal conseguente svuotamento dell’arenile.

Presente anche il Consigliere delegato Giuseppe Marino che ha dichiarato: “La Città Metropolitana dimostra ancora una volta un’attenzione per un pezzo importante della costa della città, qual è il litorale di Bocale. Un intervento programmato già anni fa e che non si riferisce all’emergenza degli ultimi giorni legata al maltempo o al ciclone Harry, bensì ad una programmazione più ampia che riguarda soluzioni per la fascia costiera che va da Pellaro a Capo d’Armi”.

“Un rione che aspettava da anni – ha concluso Marino – un intervento risolutivo rispetto ai danni subiti nel corso di forti mareggiate. Ma sappiamo anche, che ci sono altri quartieri che necessitano di altrettanti interventi mitigatori; per questo, la Città Metropolitana sta richiedendo con forza ulteriori risorse alla Regione Calabria per far fronte alle richieste che provengono dai cittadini che hanno subito danni a causa delle mareggiate dei giorni scorsi”.