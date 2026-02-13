Reggio BiC, trasferta insidiosa alla volta di Sassari: la presentazione del match

Nuovo appuntamento con il campionato di Serie A FIPIC e nuova sfida di grande fascino per la Reggio Calabria BiC, attesa dalla delicata trasferta in Sardegna contro la Dinamo Sassari. Le due formazioni si affronteranno sabato 14 febbraio alle ore 15:30 presso il Centro Sportivo Polivalente di Sorso (SS), in una gara che si preannuncia intensa e combattuta. Il match sarà trasmesso in diretta su Dinamo TV, permettendo a tifosi e appassionati di seguire l’incontro anche a distanza.

La squadra sarda rappresenta un’avversaria solida e ben organizzata, attualmente in vetta alla classifica, capace di sfruttare al meglio il fattore campo e l’energia del proprio pubblico. La Reggio Calabria BiC arriva invece all’appuntamento con la determinazione di proseguire il proprio percorso stagionale con continuità e carattere, consapevole dell’importanza di ogni punto in questa fase cruciale del campionato.

Sarà una sfida dal grande valore tecnico e agonistico, con protagonisti alcuni tra i migliori interpreti del basket in carrozzina italiano. Ritmi elevati, intensità difensiva e qualità nelle scelte offensive saranno le chiavi di una partita che promette spettacolo. La formazione calabrese proverà a dare filo da torcere ai sardi, tentando il tutto per tutto per tornare a casa con due punti che avrebbero un peso specifico rilevante per il prosieguo della stagione.

Appuntamento dunque a Sorso per un’altra giornata di grande basket: la Dinamo Sassari e la Reggio BiC sono pronte a darsi battaglia in una gara che si preannuncia avvincente fino all’ultimo possesso.