Reggina, torna l’alibi del terreno di gioco. Praticò: “campo ingiocabile”. Torrisi: “poco brillanti? Non è vero”

“Era semplice sapere che sarebbe stata una partita difficile. Prima di noi sono venute altre big, c’è chi ha pareggiato e chi ha perso. Noi non abbiamo subito un tiro in porta. Non sono d’accordo nel dire che non siamo stati brillanti, ci è mancata solo la scintilla nel primo tempo, nella ripresa è andata comunque meglio. I ritmi non sono stati altissimi, ma la partita era questa. Se in queste partite non subisci un tiro in porta, prima o poi la vinci. Io sono di questo parere”. Così mister Torrisi a Radio Febea al termine di Ragusa-Reggina, gara vinta dagli amaranto al 90′.

Secondo la voce della società, invece, il problema è stato il campo. Torna questo alibi, a distanza di tempo, per bocca del DG Praticò: “su questo campo ingiocabile sono tre punti d’oro. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, il mister è stato bravo nei cambi. L’importante era vincere, il bel gioco magari arriverà alla prossima. Il gol nasce da uno schema che i ragazzi provano spesso in settimana. Domenica c’è il derby, sarà una bellissima giornata di sport, peccato per l’assenza dei tifosi messinesi, mi dispiace”.