Reggina, Minniti risponde ai complimenti del Savoia: “la partita di ieri rappresenta molto di più di un risultato”

Il Presidente della Reggina, Virgilio Minniti, ha voluto rispondere alle belle parole del Savoia, espresse da Matachione e Filiberto, dopo il match di ieri. “Desidero ringraziare S.A.R. Emanuele Filiberto di Savoia e il dott. Nazario Matachione per il messaggio di grande sensibilità e valore umano. La partita di ieri ha rappresentato molto più di un semplice risultato sportivo: è stata la dimostrazione concreta di come il calcio possa unire territori, tifoserie e comunità nel segno del rispetto e della passione autentica” ha detto Minniti.

“Reggio Calabria e Torre Annunziata hanno saputo accogliere l’evento con orgoglio e maturità, offrendo un esempio di civiltà sportiva che rende onore alla nostra città e al Sud intero. Ringrazio le due tifoserie per lo spettacolo offerto sugli spalti e per aver ribadito che il calcio, nella sua forma più pura, è condivisione e appartenenza” ha aggiunto il Presidente amaranto.