Reggina-Messina, Torrisi: “abbiamo giocato solo noi, con tutto il rispetto. Da loro gol fortunoso, quasi non ci credevo”

“Penso che la squadra abbia fatto una buona prestazione, non ho nulla da rimproverare a loro. Abbiamo subito gol nell’unica occasione in cui il Messina ha superato la metà campo, poi abbiamo provato a pareggiarla con tenacia e coraggio. Ai punti meritavamo di più. Loro non hanno mai superato il centrocampo, infatti a fine primo tempo non riuscivo a credere di essere sotto. Il gol subito è fortunoso, con due lisci di Fofana e Ragusa in area. Ha giocato solo la Reggina, con tutto il rispetto”. Così il tecnico amaranto Alfio Torrisi a Radio Febea al termine di Reggina-ACR Messina, terminata 1-1.