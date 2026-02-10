Reggina-Messina, l’annuncio degli ultrà amaranto e quel messaggio verso i rivali, che saranno assenti

Gli ultrà della Reggina nell'esprimere vicinanza ai rivali per questa decisione, hanno annunciata una coreografia in occasione del derby di domenica al Granillo contro il Messina

reggina messina al granillo

Si avvicina il derby dello Stretto. Come all’andata, senza tifosi ospiti. Stavolta niente supporto degli ultrà del Messina al Granillo. Quelli della Reggina, intanto, e nell’esprimere vicinanza ai rivali per questa decisione, hanno annunciata una coreografia in occasione della sfida. “Domenica è il giorno del Derby dello Stretto: la spinta di tutti sarà fondamentale. La Curva Sud si sta preparando al meglio per sostenere la squadra e far sentire il proprio appoggio. Sarà allestita una coreografia che coinvolgerà il primo ed il secondo settore della curva. Vi invitiamo a riempire i gradoni della Sud con anticipo, per organizzarci al meglio e garantire un’atmosfera eccezionale. Confidiamo nella vostra maturità e impegno, per presentarci in maniera impeccabile e dare il massimo” si legge in un comunicato dei Diffidati Liberi.

I rivali di sempre non saranno presenti: trasferta vietata. Esprimiamo il nostro rammarico e la nostra solidarietà per l’assenza dei tifosi messinesi. Invitiamo la tifoseria tutta ad evitare cori o sfottò verso i rivali assenti, dando invece un segnale di rispetto e maturità. Siamo contrari a queste decisioni che uccidono la passione. Il divieto non risolve i problemi. Siamo ostaggio di leggi repressive e continueremo a combatterle fino alla fine. Siamo certi che Reggio risponderà ancora una volta, seguendo la linea della curva e continuando, accanto a noi, la lotta contro questo calcio che non ci appartiene. No al calcio moderno!” si chiude la nota.

