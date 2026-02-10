Reggina-Messina, l’annuncio degli ultrà amaranto e quel messaggio verso i rivali, che saranno assenti

Si avvicina il derby dello Stretto. Come all’andata, senza tifosi ospiti. Stavolta niente supporto degli ultrà del Messina al Granillo. Quelli della Reggina, intanto, e nell’esprimere vicinanza ai rivali per questa decisione, hanno annunciata una coreografia in occasione della sfida. “Domenica è il giorno del Derby dello Stretto: la spinta di tutti sarà fondamentale. La Curva Sud si sta preparando al meglio per sostenere la squadra e far sentire il proprio appoggio. Sarà allestita una coreografia che coinvolgerà il primo ed il secondo settore della curva. Vi invitiamo a riempire i gradoni della Sud con anticipo, per organizzarci al meglio e garantire un’atmosfera eccezionale. Confidiamo nella vostra maturità e impegno, per presentarci in maniera impeccabile e dare il massimo” si legge in un comunicato dei Diffidati Liberi.

“I rivali di sempre non saranno presenti: trasferta vietata. Esprimiamo il nostro rammarico e la nostra solidarietà per l’assenza dei tifosi messinesi. Invitiamo la tifoseria tutta ad evitare cori o sfottò verso i rivali assenti, dando invece un segnale di rispetto e maturità. Siamo contrari a queste decisioni che uccidono la passione. Il divieto non risolve i problemi. Siamo ostaggio di leggi repressive e continueremo a combatterle fino alla fine. Siamo certi che Reggio risponderà ancora una volta, seguendo la linea della curva e continuando, accanto a noi, la lotta contro questo calcio che non ci appartiene. No al calcio moderno!” si chiude la nota.