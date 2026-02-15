Reggina-Messina, Feola sulla tensione finale e sullo spumante dell’andata

“Sono contento dei ragazzi, della prestazione e dell’atteggiamento dei ragazzi, soprattutto davanti a questa bella cornice di pubblico. Già da domani però dobbiamo pensare al Sambiase. Nel primo tempo la Reggina ha meritato qualcosa in più, nella ripresa invece potevamo chiuderla noi in contropiede, ma per imprecisione e frenesia non l’abbiamo fatto. Per noi, dunque, anche dopo le vicissitudini vissute in settimana, non era facile venire in questo contesto”. Così l’allenatore del Messina Vincenzo Feola, arrivato qualche giorno fa, al termine del match in casa della Reggina, ai microfoni di Radio Febea.

“Mi dispiace solo non essere stato in campo a giocarlo. Queste sono le mie partite, io nei derby mi esaltavo. La tensione finale? E’ normale, per l’alta posta in palio per entrambi. Il prosecco? Ma va, sono sciocchezze” ha aggiunto in merito ai festeggiamenti dell’andata e alla battuta di Torrisi alla vigilia, anche se Feola all’andata non c’era.