Reggina, il sogno di un incontro speciale: Luca Ferraro regala la maglia amaranto a Mariano, il 12enne affetto da una rara malattia

Mariano è un bambino calabrese di 12 anni che pesa quasi 200 chili a causa di una malattia rarissima, una delle più rare al mondo. Sua madre, avvocato, e suo padre, commercialista, hanno ormai esaurito tutte le risorse per le cure e per garantirgli il supporto necessario. Per questo le comunità di Vena di Maida, Lamezia e Catanzaro hanno già raccolto 40.000 euro, ma serve ancora l’aiuto di tutti noi per sostenerlo, perché Mariano è un bambino straordinario, pieno di fede, di forza e di una dolcezza che ti entra nel cuore.

Mariano vive a Maida, in provincia di Catanzaro e per questa sua rara malattia non può viaggiare in aereo: le compagnie gli negano i posti adatti e le istituzioni restano in silenzio. Ma lui non si arrende, e continua a sognare la musica, la vita e il mare.

Lino Polimeni gli ha fatto una promessa: nell’estate 2026 lo porterà su un motoscafo, con una pedana speciale per la sua carrozzella larga quasi 90 cm, così potrà finalmente toccare il mare della sua Calabria e fare il bagno come ogni bambino dovrebbe poter fare.

Raccontiamo la sua storia. Diamo voce al suo coraggio. Dimostriamo che una comunità unita può davvero cambiare il destino di un bambino. Il giornalista Nino Neri ha fatto visita a Mariano insieme a Luca Ferraro, attuale attaccante della Reggina che fino allo scorso anno era al Sambiase, per donare una maglia della Reggina al 12enne.