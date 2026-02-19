Referendum sulla Giustizia, tutto pronto a Reggio Calabria per il convegno “Le Ragioni del si e del no”

“Venerdì 20 febbraio a Reggio Calabria, alle ore 17, presso la sala Monteleone del Consiglio Regionale, si terrà il convegno “Le ragioni del si e del no” sul Referendum sulla Giustizia. L’incontro, moderato da Piero Gaet,a capo servizio della Gazzetta del Sud, prevede le relazioni del capo della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, dott. Giuseppe Borreli, e dell’Avv. Cesare Placanica, Presidente dell’osservatorio “giusto processo” Unione Camere Penali Italiane. L’iniziativa è organizzata da Anap Confartigianato e si prefigge lo scopo di approfondire tecnicamente la riforma Costituzionale che verrà, nel mese di marzo, sottoposta al giudizio dei cittadini, i quali saranno chiamati a confermare o rigettare l’attività legislativa decisa da Camera e Senato”. Così in una nota Confartigianato Reggio Calabria annuncia il convegno che si terrà domani.

“La conferenza rappresenta una occasione di riflessione e di approfondimento per arrivare ad un voto consapevole, non condizionato da pregiudizi e da scelte ideologiche. Una scelta, quindi, che dovrà essere fatta sul merito del quesito referendario che ci verrà sottoposto, non trasformando la consultazione elettorale in un scontro tra Guelfi e Ghibellini che lacererebbe il tessuto sociale del paese e lascerebbe solo macerie a prescindere dal risultato, anche perché dal 24 marzo nelle aule si continueranno a celebrare i processi che dovranno essere svolti in un clima di serenità e garanzie per i cittadini”.