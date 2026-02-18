Referendum sulla Giustizia, riunione organizzativa in Prefettura a Messina

Nella mattinata odierna, presso il Palazzo del Governo di Messina, si è tenuta una Riunione Tecnica di Coordinamento con i vertici delle Forze dell’Ordine, presieduta dal Prefetto di Messina, Cosima Di Stani, alla quale hanno partecipato il Questore di Messina, il Comandante Provinciale dei Carabinieri e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza. Nel corso dell’incontro sono state, fra l’altro, discusse e condivise le ultime disposizioni in materia di propaganda elettorale e le misure organizzative concernenti il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, indetto per i giorni di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026.

Al riguardo il Prefetto di Messina ha richiamato l’attenzione sull’esigenza di porre in essere azioni di attento monitoraggio e di vigilanza affinché la campagna referendaria in atto si svolga in un clima di serena dialettica democratica, tutelando il pluralismo delle opinioni e offrendo agli elettori l’opportunità di un pacato confronto.

Analoga raccomandazione è stata espressa in prospettiva delle prossime elezioni amministrative nel corso delle quali i cittadini saranno chiamati a rinnovare gli organi elettivi, il Sindaco e il Consiglio comunale, nei Comuni della provincia che andranno al voto.