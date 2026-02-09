Referendum sulla giustizia, il sondaggio: le percentuali dei Sì e dei No

Il Consiglio dei ministri ha deciso la data per la consultazione sulla riforma della giustizia, confermata la data del 22 e 23 marzo. Il sondaggio con tutti i dati

Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Il Consiglio dei ministri ha deciso mantenere domenica 22 e lunedì 23 marzo come date del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. Non sono mancate le polemiche sulla scelta e comunque, in generale, il dibattito è aperto sui favorevoli e contrari alla riforma proposta dal Governo Meloni.

Secondo un sondaggio Only Numbers per Porta a Porta, il noto programma di Bruno Vespa che va in onda su Rai 1, il 46,6% voterà al referendum sulla giustizia, il 42,2% voterà No, lo 0,1% voterà scheda bianca o nulla, il 11,1% è indeciso.

