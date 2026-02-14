Referendum, Gratteri: “le mie parole travisate in malafede”

“Ho fatto un’intervista ad ampio spettro e in quella parte di intervista stavamo parlando della Calabria, stavamo parlando della ‘ndrangheta, stavamo parlando della massoneria deviata, stavamo parlando di quello che è stato fatto nei sette anni della mia permanenza come procuratore di Catanzaro. In quella parte ho detto che i mafiosi, la massoneria deviata, voteranno sì. Ma questo cosa vuol dire? Io non ho detto che chi vota sì è mafioso, è massone. Sono gli altri che in malafede hanno voluto riportare un dato, una cosa che io non ho assolutamente detto né pensato. E’ proprio elementare: se io dico i mafiosi, i massoni deviati votano sì, io non sto dicendo che chi vota sì è il mafioso o il massone deviato“. Così, il Procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha parlato delle polemiche sul referendum sulla riforma della giustizia intervenendo ad un convegno intitolato ‘I cartelli di sangue’ nell’ambito della rassegna ‘Nomadi Incontri 2026’ a Novellara nel Reggiano. Ad attaccare, ha osservato, “è stato chi non ha argomenti, chi non riesce a spiegare qual è il vero motivo per cui cui è stato creata questa riforma della Costituzione. Ora purtroppo per loro bisognerà andare a votare perché purtroppo per loro ci vuole il referendum”.