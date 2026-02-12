Referendum giustizia, la posizione di Fdi di Villa San Giovanni: “sosteniamo il sì, pronti al confronto”

“Il direttivo di FdI comunica alla cittadinanza che presso la sede del circolo Villese del partito si è iniziata una vera attività informativa con riferimento al referendum Costituzionale che a breve interesserà gli italiani in merito alla riforma del funzionamento del sistema giudiziario Italiano”. E’ quanto scrivono in una nota il direttivo e il Presidente del Circolo di FdI, Antonio Messina. “Un referendum di assoluta valenza ed importanza che, indipendentemente dalle posizioni legittime ed anche opposte del SI o del NO alla riforma, deve basarsi su una concreta attività informativa che da dirigenti di Partito intendiamo mettere a disposizione del territorio e degli elettori Villesi e non. Pertanto ogni giorno la sede di Viale Rocco Larussa do FdI sarà aperta, sia mattina che pomeriggio, per dare informazioni e divulgare materiale informativo ad hoc sull’importante quesito referendario posto in essere dal Governo Meloni”, rimarca la nota.

“Non possiamo ancora una volta pensare ad una scarsa partecipazione popolare rispetto ad uno strumento come lo stesso referendum, immaginato come vero metodo partecipativo alla vita democratica di un Popolo. Ed in tal senso la disponibilità di FdI all’ espletare una concreta attività informativa vuole essere concepita in tal senso, anche in considerazione di un prossimo appuntamento organizzato dal Circolo villese del partito a sostegno della posizione del Si al referendum, nel rispetto delle singole posizioni di ogni elettore, nella speranza che la partecipazione popolare sia massiccia ed attiva e per farlo è fondamentale una concreta attività di informazione che deve passare dai partiti e per il tramite di essi”, evidenzia la nota.

“Sosteniamo il sì”

“In tal senso è assolutamente evidente che la posizione di FdI è quella di sostenere il SI alla riforma giudiziaria costituzionale prevista dal Governo nazionale, ma come sempre i dirigenti del partito si dicono pronti al confronto nel rispetto delle posizioni altrui, seppur ritenendo fondamentale il SI alla riforma quale strumento di rinnovamento della Costituzione in uno dei poteri fondamentali dello Stato, ovvero quello giudiziario, così come ci chiede l’Europa nell’ambito di una riforma della gestione della cosa pubblica sulla quale il sistema giudiziario attuale incide in modo notevole”, conclude la nota.