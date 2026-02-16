Referendum Giustizia: il calendario degli eventi del Comitato “Giusto dire NO” di Reggio Calabria

Quattro appuntamenti, dal 16 al 20 febbraio, relativi al dibattito sul Referendum della Giustizia. Di seguito il calendario degli eventi settimanali a cui parteciperanno, all’interno del Distretto di Reggio Calabria, i magistrati membri del Comitato “Giusto dire NO” di Reggio Calabria, parte del Comitato nazionale a difesa della Costituzione per il no al referendum.
- lunedì 16 febbraio e martedì 17 febbraio, Radio Eco Sud, Cittanova: 4 Podcast di 10-15 minuti l’uno sui temi CSM/sorteggio/correnti/disciplinare (disponibili a seguire su https://www.radioecosud.it/category/podcast/);
- giovedì 19 febbraio, ore 18:00, Reggio Calabria, Circolo ReggioSud
Avs: Referendum Giustizia – Dibattito pubblico – “Perchè è giusto dire NO!”;
- venerdì 20 febbraio, ore 16:30, Canolo, Sala Consiglio Comunale:
Giornata della Cultura – “Senza giustizia non c’è libertà e armonia sociale”;
- sabato 21 febbraio, ore 17:00, Siderno, Sala Consiliare: Referendum Giustizia 22-23 marzo 2026 – “Informati, partecipa, decidi”.