Referendum giustizia, i comunisti condividono le parole di Gratteri: “il partito dei corrotti voterà Sì”

“Gratteri ha detto la verità: il partito trasversale di corrotti, corruttori e collusi con poteri occulti e mafie voterà SI. Aggiungerei all’elenco consistenti settori affaristici, del mondo imprenditoriale, del potere pubblico, delle lobbismo che mal sopportano i controlli di legalità. È evidente dalle stesse dichiarazioni degli esponenti del SI che la loro vittoria ha come obiettivo dare una lezione alla magistratura come potere indipendente. Ovviamente ci sono milioni di persone perbene in buonafede che voteranno SI. Ma d’altronde milioni di persone votavano per Berlusconi. Solidarietà al Procuratore Gratteri che evidentemente ha colpito nel segno soprattutto in una regione come la Calabria. Ovviamente è legittimo non condividere le opinioni del Procuratore Gratteri – noi per esempio non condividiamo il suo proibizionismo – ma che si dichiari basito il Presidente La Russa fa davvero ridere”. Lo afferma in una nota Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista.