Referendum Giustizia, evento del Movimento 5 Stelle a Reggio Calabria

Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria organizza un incontro pubblico che si terrà il prossimo 20 febbraio alle ore 17:30, presso la sala del ristorante L’A Gourmet L’Accademia (Largo Cristoforo Colombo, 9). L’evento, focalizzato sulla campagna referendaria e sul futuro della nostra Carta Costituzionale, sarà introdotto dal coordinatore provinciale Prof. Giuseppe Fabio Auddino (già Senatore) e dalla Dott.ssa Giovanna Milena Roschetti, rappresentante del GT locale. Il dibattito si arricchirà degli interventi dell’europarlamentare On. Giuseppe Antoci (Commissione FISC) e dell’On. Anna Laura Orrico, parlamentare e coordinatrice regionale del M5S.

“In una fase storica così complessa, il Movimento – c’è scritto in una nota – intende offrire uno spazio di confronto e riflessione con l’aiuto del Prof. Antonio Costantino vice rappresentante del GT per promuovere una partecipazione al voto consapevole e informata. L’incontro è aperto a tutti”.