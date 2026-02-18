Referendum Giustizia, Avs organizza un evento a Reggio Calabria

Il dibattito sul referendum del prossimo 22 e 23 Marzo sta infiammando le piazze a livello nazionale. Con il passare dei giorni monta la voglia di approfondire e conoscere meglio la proposta referendaria. In questo senso il circolo culturale Reggiosud e AVS (che ha già aderito al Comitato per il No) hanno organizzato una iniziativa di approfondimento tecnico – politico sulle ragioni del No. Il dibattito pubblico vedrà protagonisti i sostituti procuratori del tribunale di Reggio Calabria, Dr.ssa Chiara Greco e il Dr. Davide Lucisano, il vice segretario regionale di Sinistra Italiana prof. Walter Nocito.

A coordinare i lavori sarà il segretario Metropolitano di Sinistra Italiana Demetrio Delfino. Il confronto è aperto alle domande del pubblico presente. I cittadini sono invitati a partecipare Giovedì 19 Febbraio dalle ore 18, presso la sede del circolo di via sbarre inferiori 84.