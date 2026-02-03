Referendum Giustizia, arriva il “no” da 117 Costituzionalisti: tanti dalle Università siciliane, una dalla Mediterranea

Da Torino a Messina. 117 Costituzionalisti da tutta Italia, da tutte le Università italiane, hanno deciso di aderire al Comitato Società Civile per il No. Ci sono anche tre Presidenti emeriti della Corte Costituzionale e un ex vice Presidente. Il lungo elenco fa riferimento a delle personalità che hanno deciso di dire no al Referendum sulla Giustizia, in programma il 22 e 23 marzo. Nella lista figurano anche esponenti di tante Università siciliane (da Messina a Catania e Palermo) e una dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Ecco la lista dei firmatari: