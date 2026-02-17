Referendum, De Raho: “il risultato sarà il No, serve una magistratura libera”

“Il referendum avrà un risultato certo, il No. Lo avrà perché le persone cominciano a capire che per mantenere la democrazia bisogna avere una magistratura libera, indipendente, autonoma, che non subisca condizionamenti dal ministro della Giustizia, dagli altri ministri, dal presidente del Consiglio e che possa continuare ad andare avanti con quella struttura che il nostro costituente ci ha dato e che fino ad oggi ha mantenuto le garanzie innanzitutto per il cittadino. Qui non si discute della magistratura. Si discute del cittadino, delle tutele del cittadino“. Lo ha dichiarato il senatore del Movimento Cinque Stelle Federico Cafiero De Raho.