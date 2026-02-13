Rebecca Passler e il doping da… Nutella: l’azzurra riammessa alle Olimpiadi e il cucchiaino incriminato

Rebecca Passler tornerà in gara alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La decisione è arrivata dopo che la Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia ha accolto il ricorso dell’atleta azzurra di biathlon, sospesa in via provvisoria per una positività al doping (Letrozolo) rilevata durante un controllo antidoping dello scorso 26 gennaio. Passler, secondo la federazione, ritornerà in gruppo il 16 febbraio e potrebbe partecipare alla staffetta del 18 febbraio.

Il caso in questione è davvero particolare. La madre di Passler, affetta da carcinoma mammario, assume letrozolo a fini terapeutici. L’atleta italiana, tornata a casa dopo una gara di Coppa del Mondo a Nove Mesto (Repubblica Ceca), avrebbe accidentalmente ingerito tracce della sostanza utilizzando lo stesso cucchiaio – sembrerebbe di Nutella – che la madre avrebbe utilizzato durante la colazione.

Passler avrebbe fornito prove ritenute convincenti dai giudici sportivi che le hanno revocato la sospensione provvisoria. Rimane aperto il procedimento principale: il Tribunale Nazionale Antidoping (TNA) dovrà pronunciarsi sulla vicenda, con eventuale appello al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna.