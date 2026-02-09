Razzismo in Gela-Dierre, la Fip Calabria condanna: “rispetto di persone e regole è valore fondamentale”

La Fip Calabria esprime ferma e totale condanna per il grave episodio di razzismo verificatosi nel corso della gara Gela Basket-Asc Dierre Basketball Reggio Calabria, disputata domenica scorsa al PalaLivatino di Gela, valida per il campionato di Serie C Unica. La Fip Calabria esprime piena e convinta solidarietà all’atleta Donati, tesserato ASD Dierre Basketball Reggio Calabria, vittima di un comportamento che nulla ha a che vedere con lo sport e che lede in modo intollerabile la dignità della persona.

“Il basket non può e non deve tollerare episodi di inciviltà e razzismo –

dichiara il presidente della Fip Calabria, Paolo Surace -. Il rispetto dell’avversario, delle persone e delle regole è un valore fondante e non negoziabile. Chi tradisce questi principi si pone fuori dal perimetro educativo e culturale del nostro movimento”. La Federazione ribadisce che non esiste alcuna tolleranza per comportamenti discriminatori e che i campi da gioco devono essere luoghi di confronto leale, crescita e inclusione.