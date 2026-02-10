Rai Teche omaggia Antonino Zichichi: su RaiPlay il racconto di una vita per la fisica

In occasione della recente scomparsa del fisico e divulgatore scientifico Antonino Zichichi, Rai Teche rende disponibile – da martedì 10 febbraio su RaiPlay – “Antonino Zichichi: raccontare la fisica” www.raiplay.it/programmi/antoninozichichiraccontarelafisica. È un percorso audiovisivo d’archivio dedicato a Zichichi, con materiali che documentano la sua carriera fra la fine degli anni Sessanta e la fine degli anni Settanta.

Un decennio denso, durante il quale lo scienziato siciliano si era già affermato nella ricerca in ambito internazionale, nonché nel suo instancabile impegno nel raccontare la fisica al grande pubblico. Antonio Zichichi (Trapani, 1929 – 2026) è stato uno dei protagonisti della fisica italiana e internazionale. Professore emerito di Fisica all’Università di Bologna e autore di contributi fondamentali nel campo della fisica delle particelle, ha guidato esperimenti di rilievo internazionale presso il Cern di Ginevra e altri laboratori, contribuendo a importanti scoperte sulla struttura della materia.

Fondatore della Scuola Internazionale di Fisica Subnucleare “Ettore Majorana” di Erice e per molti anni Presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), Zichichi ha unito alla ricerca scientifica una forte vocazione divulgativa: attraverso libri, conferenze e frequenti interventi sui media ha saputo rendere accessibili al pubblico concetti complessi, trasmettendo passione per la scienza e per il metodo razionale. Per il suo impegno nel contrastare superstizioni e nel promuovere la cultura scientifica, viene ricordato come una voce autorevole e carismatica della comunità scientifica.

Tra i contenuti presenti nella raccolta, l’intervista realizzata a Erice il 30 luglio 1968 nel Centro di Cultura Scientifica “Ettore Majorana”, in cui Zichichi – direttore e animatore della prestigiosa scuola – presenta gli obiettivi del primo convegno europeo sui problemi della fisica delle alte energie, uno dei capitoli fondamentali della ricerca nella fisica moderna. Un estratto dal programma divulgativo per la scuola Tvs “Dizionario – I fatti dietro le parole” (Rai Uno, 19 gennaio 1972) dedicato al termine “Antimateria” in cui il professore, dialogando col conduttore Giuliano Ziller, spiega al pubblico il concetto di antimateria e le implicazioni di questa scoperta scientifica, attraverso schemi e analogie.

Un servizio dal Centro Europeo di Ricerche Nucleari (Cern) di Ginevra del 18 novembre 1975, in cui Zichichi illustra, direttamente dai laboratori di Meyrin, gli studi compiuti dal suo team sui protoni. Il servizio offre uno sguardo dentro gli impianti del Cern negli anni ’70 e vede Zichichi spiegare con entusiasmo i risultati dei suoi esperimenti agli inviati Rai, rendendo partecipe il pubblico delle frontiere della ricerca scientifica europea. Un servizio del Telegiornale dal Laboratorio di Fisica Nucleare di Frascati (9 dicembre 1977), che documenta l’attività di ricerca in Italia.

Zichichi, all’epoca Presidente dell’Infn, viene ripreso mentre visita i laboratori e rilascia un’intervista in cui fa il punto sulla situazione della ricerca nucleare nel nostro Paese, presentando anche il “Piano di sviluppo” per i nuovi progetti scientifici nazionali. Le immagini mostrano sia ambienti esterni che interni dei laboratori di Frascati, sottolineando l’impegno di Zichichi nel potenziare le strutture di ricerca italiane. Attraverso la raccolta, il pubblico avrà occasione di ripercorrere parte del percorso professionale di Zichichi, dagli esperimenti pionieristici alle riflessioni sul futuro della ricerca, dalle battaglie per una “nuova cultura” scientifica alle lezioni divulgative offerte attraverso il mezzo televisivo.