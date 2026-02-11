Quote rosa all’ARS, Musolino (IV): “colmato un ritardo inaccettabile”

“L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato all’unanimità la norma che recepisce la legislazione nazionale sulla parità di genere, introducendo finalmente le cosiddette “quote rosa” anche nell’ordinamento elettorale della Sicilia. Era ora. Con un ritardo notevole rispetto al resto del Paese, la Sicilia compie finalmente un passo verso la civiltà politica”, dichiara la senatrice di Italia Viva, Dafne Musolino. “Esprimo grande soddisfazione per un risultato che non è solo una vittoria normativa, ma un traguardo di dignità. Questa battaglia, vinta all’unanimità, dimostra che quando si parla di diritti e di rappresentanza democratica non esistono colori politici. Le colleghe deputate che siedono all’ARS hanno saputo fare fronte comune, restando unite e concordi su un tema che non poteva più essere rimandato”, evidenzia Musolino.

“Finalmente si restituisce il giusto valore all’impegno delle donne nella politica siciliana, superando logiche di esclusione che appartengono al passato. È la dimostrazione che la parità non è una concessione, ma una condizione necessaria per una democrazia matura”, conclude la senatrice Musolino.